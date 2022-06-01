Три топ-клуба АПЛ хотят подписать Салаха

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах привлекает интерес со стороны английских грандов, сообщает Fichajes.

Источник утверждает, что египетский футболист, чей контракт действует до лета 2023 года, может уйти в один из топ-клубов АПЛ. Речь идёт о «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенале». Также, «Тоттенхэм» следит за ситуацией с контрактом футболиста.

29-летний Салах защищает цвета «Ливерпуля» с лета 2017 года. За команду он сыграл 254 матча во всех турнирах, забил 156 голов и отдал 63 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает египтянина в 100 миллионов евро.