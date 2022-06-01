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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Три топ-клуба АПЛ хотят подписать Салаха

01 Июня 2022 • 18:58 Комментировать

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах привлекает интерес со стороны английских грандов, сообщает Fichajes.

Источник утверждает, что египетский футболист, чей контракт действует до лета 2023 года, может уйти в один из топ-клубов АПЛ. Речь идёт о «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенале». Также, «Тоттенхэм» следит за ситуацией с контрактом футболиста.

29-летний Салах защищает цвета «Ливерпуля» с лета 2017 года. За команду он сыграл 254 матча во всех турнирах, забил 156 голов и отдал 63 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает египтянина в 100 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Апл Мохамед Салах
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