Кукурелья близок к переходу в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» близок к приобретению защитника «Брайтона» Марка Кукурельи. Согласно сообщениям от издания El Desmarque, «горожане» вплотную приблизились к трансферу игрока сборной Испании.

Ранее сообщалось, что в переходе Кукурельи заинтересован лично главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Наставник впечатлён игрой Кукурельи за «Брайтон» в дебютном сезоне в АПЛ, и считает, что футболист идеально впишется в игровую систему.

Напомним, что в своём дебютном сезоне в английской Премьер-лиге Кукурелья забил один гол и отдал одну голевую передачу. До этого футболист выступал в Испании за «Хетафе».