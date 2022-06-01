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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» предложила 30 миллионов евро за Мане

01 Июня 2022 • 18:48 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» предложила «Ливерпулю» 30 миллионов евро за нападающего Садио Мане, который этим летом хочет переехать на «Альянц Арену». Об этом стало известно благодаря сообщениям от Sky Germany.

Ранее отмечалось, что «Ливерпуль» не намерен отпускать Мане за сумму менее 30 миллионов евро. Команда может быть вынуждена продать футболиста по сниженной цене, так как его контракт истекает по окончанию следующего сезона.

Напомним, что Мане перебрался в «Ливерпуль» летом 2016 года из «Саутгемптона» за сумму около 40 миллионов евро. С тех пор нападающий каждый сезон забивал за «красных» минимум по 10 голов в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Садио Мане
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