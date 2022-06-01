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Лингард покинул «МЮ»

01 Июня 2022 • 18:44 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о расставании с полузащитником Джесси Лингардом, который покинет команду на правах свободного агента. Напомним, что англичанин является воспитанником «красных дьяволов».

Следующим местом продолжения карьеры Лингарда может стать лондонский «Вест Хэм», за который футболист выступал во второй половине сезона 2020/21. Тогда англичанин отметился за «молотобойцев» 9 голами и 4 ассистами в чемпионате Англии.

Также игроком активно интересуется «Ньюкасл», который хочет заполучить Лингарда ещё с прошлой зимы. Лингард выиграл в составе «Манчестер Юнайтед» Лигу Европы, Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джесси Лингард
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