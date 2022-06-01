Палинья заменит в «Вулверхэмптоне» Невеша, которого связывают с переходом в «МЮ»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Жоау Палинья близок к переходу в английский «Вулверхэмптон». Согласно сообщениям от The Sun, в стане «волков» португалец заменит своего соотечественника Рубена Невеша, которого связывают с переходом в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что Невеш может стать одним из первых трансфером нового главного тренера Эрика тен Хага после прихода на «Олд Траффорд». На эту позицию клуб также рассматривает хавбека «Барселоны» Френки де Йонга, которого оценивают в 80 миллионов евро.

Напомним, что Палинья был основным игроком сборной Португалии на прошедшем Евро-2020.