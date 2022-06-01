«Интер» согласовал условия контракта с Лукаку

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку согласовал условия личного контракта с миланским «Интером». Теперь клубам предстоит договориться об условиях сделки. Согласно GDS, «нерадзурри» поручили бельгийцу убедить «Челси» согласиться на предлагаемые клубом условия.

Напомним, что «Челси» будет согласен отпустить Лукаку в «Интер» в аренду за 20 миллионов евро с суммой выкупа в 70 миллионов. Таким образом, «синие» хотят вернуть хотя бы 90 из 110 миллионов, которые были уплачены за игрока.

Лукаку перебрался в «Челси» из «Интера» летом прошлого года. Бельгийский нападающий закончил сезона с 8 голами в чемпионате Англии.