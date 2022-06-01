Эллиот: «Карвалью был моим любимым партнёром в «Фулхэме»

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиот высказался о новичке команды Фабиу Карвалью, который пополнит ряды мерсисайдцев из «Фулхэма» на правах свободного агента. Напомним, что сам Эллиот является воспитанником «дачников» и выступал с Карвалью на юношеском уровне.

«Карвалью был моим любимым партнёром в «Фулхэме». Мне очень нравилось играть с ним вместе в одной команде. У нас было отличное взаимопонимание как на поле, так и за его пределами», – сказал Эллиот в интервью Liverpool Echo.

Напомним, что Карвалью дебютировал за «Фулхэм» в конце сезона 2020/21. В ходе той кампании футболист отметился одним голом в ворота «Саутгемптона» в АПЛ.