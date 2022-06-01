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Нуньес является приоритетной целью «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно

01 Июня 2022 • 17:04 Комментировать

22-летний нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес в летнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По данным издания Fichajes, агент уругвайца Жорхе Мендеш имеет хорошее отношение с руководством «МЮ», и это может способствовать трансферу игрока.

Согласно источнику, боссы «красных дьяволов» нацелились на 22-летнего уругвайца в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что Нуньес стал известен по выступлениям за «Бенфику». За португальскую команду он сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 4 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 55 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Манчестер Юнайтед Апл Дарвин Нуньес
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