Нуньес является приоритетной целью «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно

22-летний нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес в летнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По данным издания Fichajes, агент уругвайца Жорхе Мендеш имеет хорошее отношение с руководством «МЮ», и это может способствовать трансферу игрока.

Согласно источнику, боссы «красных дьяволов» нацелились на 22-летнего уругвайца в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что Нуньес стал известен по выступлениям за «Бенфику». За португальскую команду он сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 4 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 55 миллионов евро.