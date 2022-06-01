Стерлинг хочет покинуть «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг хочет покинуть команду в это межсезонье. Согласно данным от журналиста Саймона Байковски, англичанин намерен принять новый вызов в своей карьере.

Напомним, что у Стерлинга остаётся всего год по контракту с «Манчестер Сити». Это значит, что полузащитник должен быть доступен на трансферном рынке по заниженной стоимости.

Интерес к Стерлингу ранее проявляли сразу три лондонских клуба – «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм». При этом не исключается тот вариант, при котором Стерлинг решит покинуть английскую Премьер-лигу и перебраться в другой европейский чемпионат.