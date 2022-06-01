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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Магуайр: «Никто из игроков «МЮ» не провёл сезон на своём уровне, Роналду – исключение»

01 Июня 2022 • 16:44 Комментировать

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр заявил, что Криштиану Роналду является единственным игроком команды, который провёл сезон на своём уровне. Англичанин считает, что в прошлой кампании клубу не хватало индивидуальных качеств некоторых футболистов.

«Если судить с точки зрения индивидуальных выступлений, то никто из игроков «Манчестер Юнайтед» не сыграл на своём уровне. Роналду – исключение. Его голы очень сильно помогли команде», – цитирует англичанина The Telegraph.

Напомним, что Гарри Магуайра в следующем сезоне могут лишить капитанской повязки. Новый тренер Эрик тен Хаг рассматривает несколько кандидатур, среди которых есть Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
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