Магуайр: «Никто из игроков «МЮ» не провёл сезон на своём уровне, Роналду – исключение»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр заявил, что Криштиану Роналду является единственным игроком команды, который провёл сезон на своём уровне. Англичанин считает, что в прошлой кампании клубу не хватало индивидуальных качеств некоторых футболистов.

«Если судить с точки зрения индивидуальных выступлений, то никто из игроков «Манчестер Юнайтед» не сыграл на своём уровне. Роналду – исключение. Его голы очень сильно помогли команде», – цитирует англичанина The Telegraph.

Напомним, что Гарри Магуайра в следующем сезоне могут лишить капитанской повязки. Новый тренер Эрик тен Хаг рассматривает несколько кандидатур, среди которых есть Роналду.