Погба: «Выступать за «МЮ» было большой привилегией»

Полузащитник Поль Погба написал прощальное письмо болельщикам «Манчестер Юнайтед». Клуб сегодня официально объявил о том, что футболист покинет команду в статусе свободного агента.

«Выступать за «Манчестер Юнайтед» было большой привилегией. Я сохраню с собой множество великолепных моментов и воспоминаний, а также невероятную поддержку болельщиков. Спасибо вам за всё», – написал Погба в социальных сетях.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» уже во второй раз отпускает Погба в статусе свободного агента. Летом 2012 года полузащитник покинул команду и присоединился к туринскому «Ювентусу», в который может вернуться в это межсезонье.