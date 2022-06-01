«Ливерпуль» может отпустить Мане в «Баварию» за 30 миллионов евро

«Ливерпуль» задумывается над тем, чтобы летом отпустить своего нападающего Садио Мане, который хочет перебраться в мюнхенскую «Баварию». По данным от журналиста Дэвида Линча, мерсисайдцы согласятся отпустить сенегальца за 30 миллионов евро.

Контракт Мане с «Ливерпулем» истекает ровно через год, поэтому команда Юргена Клоппа не сможет выручить за своего нападающего максимальную сумму. Напомним, что «Бавария», в свою очередь, летом может потерять своего форварда Роберта Левандовски, которого «Барселона» тоже хочет купить за 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне АПЛ Мане забил 16 голов и помог «Ливерпулю» финишировать на втором месте.