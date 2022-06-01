Бергоми: «Если Бастони уйдёт из «Интера» — моё сердце разорвётся»

Бывший футболист «Интера» и сборной Италии Джузеппе Бергоми выразил разочарование в связи с возможным уходом из команды защитника миланского клуба Алессандро Бастони.

«Итальянцы последние, кто должен покидать клуб. Если Алессандро уйдёт — моё сердце разорвётся», — приводит слова Бергоми Sky Sport Italia.

Также легендарный защитник «нерадзурри» признался, что очень расстроен уходом из команды полузащитника Ивана Перишича, который перешёл в лондонский «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что Бастони также может продолжить карьеру в АПЛ.

В минувшем сезоне 23-летний защитник провёл в составе «Интера» 44 матча, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт игрока сборной Италии с миланским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Бастони в 60 миллионов евро.