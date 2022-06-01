Галлахер – о своём будущем в «Челси»: «Честно говоря, даже не задумывался об этом»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер заявил, что ещё не задумывался насчёт своего будущего в команде. Напомним, что главный тренер клуба Томас Тухель хочет оставить англичанина в следующем сезоне и наигрывать его в основе. Галлахер впечатлил немца своими выступлениями на правах аренды за «Кристал Пэлас», за который забил 8 мячей за сезон в английской Премьер-лиге.

«Я провёл очень долгий и сумасшедший сезон в «Кристал Пэласе». Задумывался ли я о будущем в «Челси»? Честно говоря, у меня даже не было времени на это. По окончанию сезона я прибыл в расположение сборной Англии, и хочу помочь команде в ближайших матчах», – приводит слова Галлахера 5 Live Sport.