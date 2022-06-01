Дэвид Джеймс не думает, что Салах покинет «Ливерпуль»

Экс-голкипер «Ливерпуля» и сборной Англии Дэвид Джеймс не думает, что нападающий Мохамед Салах покинет мерсисайдцев следующим летом. Англичанин считает, что слухи относительно ухода игрока слишком переоценивают.

«В последнее время слишком много разговоров, которые в негативном ключе связывают Салаха с уходом. Я не думаю, что он покинет клуб. Всегда, когда он появляется на поле, я вижу его в отличном расположении духа», – цитирует Джеймса Liverpool Echo.

Напомним, что сегодня появились слухи, согласно которым Салах хочет остаться в АПЛ в случае ухода из «Ливерпуля» в следующем году. Одним из претендентов на египтянина считается его бывший «Челси».