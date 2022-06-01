Погба покинул «МЮ» в статусе свободного агента

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Поля Погба в статусе свободного агента. Француз не стал продлевать контракт с клубом, который был рассчитан до конца сезона.

Среди вариантов для продолжения карьеры у Поля Погба есть только туринский «Ювентус», за который он выступал с 2012 по 2016 год. «ПСЖ» ранее принял решение выйти из гонки, поэтому единственным претендентом на француза остаётся «старая синьора».

Напомним, что после перехода в 2016 году Поль Погба стал самым дорогим футболистом в истории. Сумма его трансфера из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» составила 105 миллионов евро.