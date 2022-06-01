Мане не сообщал «Ливерпулю», что летом хочет покинуть клуб

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане не сообщал руководству о своём желании покинуть команду этим летом. По версии издания Liverpool Echo, сенегалец ещё не принял решение о своём будущем, но при этом держит в уме вариант с мюнхенской «Баварией».

Напомним, что ранее ходили слухи, согласно которым Мане собирается уйти этим летом в мюнхенскую «Баварию». Команда Юлиана Нагельсманна уже изучает возможность осуществления трансфера.

В прошлой кампании Мане настрелял 16 голов в чемпионате Англии. Наряду с Хари Кейном сенегалец является единственным игроком в английской Премьер-лиге, который стабильно забивает минимум 10 голов на протяжении 8 сезонов подряд.