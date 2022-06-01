Спортивный директор «Атлетико» может заменить Грановскую в «Челси»

Спортивный директор мадридского «Атлетико» Андреа Берта может занять аналогичную должность в лондонском «Челси». По информации от Bild, специалист станет новым спортивным директором клуба в случае ухода Марины Грановской.

Сообщается, что Грановская пока согласилась остаться на своей должности в «Челси», чтобы помочь клубу во время летнего трансферного окна, но не исключается, что Марина покинет «синих» через некоторое время.

Напомним, что Марина Грановская стала спортивным директором «Челси» в 2017 году, когда пришла на смену Майклу Эменало, который подал в отставку из-за ссоры с тогдашним главным тренером Антонио Конте.