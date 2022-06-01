Рибейро: «Винисиус сказал мне, что «Манчестер Сити» – самый сложный соперник в его карьере»

Бывший игрок сборной Бразилии Кайо Рибейро рассказал о беседе с Винисиусом Жуниором, в ходе которой полузащитник мадридского «Реала» признался, что «Манчестер Сити» – самая сложная команда, против которой ему приходилось играть.

«Винисиус сказал мне, что «Манчестер Сити» – это самый сложный соперник в его карьере. Он сказал, что они даже не дают коснуться мяча, что выводило его из себя», – цитирует Рибейро Madrid Zone.

Напомним, что Винисиус Жуниор забил один гол в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который закончился победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 4:3.