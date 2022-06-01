«Челси» – один из трёх клубов АПЛ, которые заинтересованы в трансфере Салаха

Следующим летом лондонский «Челси» может вернуть в состав нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который выступал за команду с 2014 по 2015 год. По информации от Football London, египтянин в случае ухода из «Ливерпуля» хотел бы остаться в АПЛ, а «Челси» как раз готов приютить своего бывшего игрока.

Напомним, что Салах ранее подтвердил своё намерение остаться в «Ливерпуле» до следующего сезона. При этом нападающий не исключил, что покинет клуб в конце следующей кампании на правах свободного агента.

Салах в этом сезоне стал лучшим бомбардиром АПЛ наряду с нападающим «Тоттенхэма» Сон Хынмином. За всю свою карьеру в «Челси» египтянин забил два гола в АПЛ.