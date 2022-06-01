Суд вынес наказание игроку «Вест Хэма» за жестокое обращение с кошкой

Французский защитник «Вест Хэма» Курт Зума узнал наказание за жестокое обращение со своей кошкой.

По информации Sky Sports, 27-летний французский футболист по решению суда приговорён к 180 часам общественных работ, а ещё игроку в течение пяти лет запрещено держать у себя дома кошек. Напомним, что до этого в сети появилось видео, на котором Зума и его брат жестоко обращались со своей кошкой, что вызвало недовольство общественности. «Вест Хэм» оштрафовал француза за жестокое обращение с животными.

В этом сезоне Курт Зума провёл в английском чемпионате 24 встречи и отметился одним забитым мячом.