В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Сити» забил 21 гол со стандарта, а пропустил всего один – это лучший результат в истории турнира

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» выдал лучшую статистику по стандартам в истории турнира. В 38 матчах подопечные Хосепа Гвардиолы забили со стандартных положений 21 гол, а пропустили всего один.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» сумел защитить чемпионский титул английской Премьер-лиги, обойдя в турнирной таблице «Ливерпуль» на два очка. В последнем туре «горожане» совершили камбэк: проигрывая 0:2 «Астон Вилле», команда забила 3 мяча и вырвала победу, которая позволила им завоевать золотые медали турнира.

Больше всего голов со стандартов за «Манчестер Сити» забил защитник Эмерик Лапорт, у которого на счету 4 мяча.