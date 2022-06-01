«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Барселоной» по поводу трансфера де Йонга

Представители «Манчестер Юнайтед» начали прямые переговоры с каталонской командой по поводу трансфера голландского полузащитника Френки де Йонга.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» планируют выручить с продажи 25-летнего голландского футболиста 85 миллионов евро, но манчестерский клуб хочет снизить сумму трансфера. «Красные дьяволы» готовы надавить на «Барселону», которая всё ещё испытывает финансовые трудности.

Напомним, что в прошедшем сезоне Френки де Йонг провёл в испанском чемпионате 32 встречи, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя ассистами.