Роналду одобрил трансфер игрока «Реала» в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио, который испытывает нехватку игровой практики в «королевском клубе», пользуется спросом в английской Премьер-лиге. По сообщениям Todofichajes, заполучить игрока в свои ряды рассчитывает «Манчестер Юнайтед».

Агент игрока Жорже Мендеш провел несколько встреч с руководством «красных дьяволов» на предмет трансфера Асенсио. Отмечается, что нападающий «Юнайтед» Криштиану Роналду уже одобрил переезд своего экс-одноклубника по «Реалу» на «Олд Траффорд».

Трансферная стоимость 26-летнего полузащитника составляет 40 миллионов евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года.