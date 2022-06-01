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«Ювентус» сделал предложение и ждёт ответа Погба

01 Июня 2022 • 12:40 Комментировать

Туринский «Ювентус» неустанно работает над трансфером французского полузащитника Поля Погба, у которого истекает трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед». Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По словам журналиста, «старая синьора» до сих пор ждет решения Поля по предложению, сделанному около недели назад. Футболист до сих пор не дал точного ответа туринскому гранду.

Напомним, что полузащитник уже выступал за итальянский коллектив с 2012 по 2016 год. Вместе с командой он четыре раза становился чемпионом Серии А и дважды брал кубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
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