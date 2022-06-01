«Ливерпуль» хочет подписать форварда «Ренна»

Руководители «Ливерпуля» хотят в летнее трансферное окно попробовать подписать французского нападающего «Ренна» Мартена Террье.

По информации журналистам Экрема Конура, мерсисайдская команда планирует заполучить в свои ряды 25-летнего французского футболиста. Действующий контракт Террье с «Ренном» рассчитан до июня 2025 года. До этого форвард также защищал цвета «Лиона», «Лилля» и «Страсбурга».

Напомним, что в этом сезоне Мартен Террье провёл во французском чемпионате в составе «Ренна» 37 матчей, в которых забил 21 гол и сделал три результативные передачи.