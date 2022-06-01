«Бешикташ» хочет подписать защитника «Вулверхэмптона»

Руководители турецкого «Бешикташа» хотят в летнее трансферное окно заполучить марокканского защитника «Вулверхэмптона» Ромена Сайсса.

По информации Footmercato, 32-летний марокканский футболист этим летом станет свободным агентом, так как защитник так и не смог договориться с «Вулверхэмптоном» о новом контракте. У Сайсса есть предложение от «Аль-Ахли», но игрок хочет продолжить карьеру в Европе, так что вариант с переходом в «Бешикташ» для него более предпочтительный.

Напомним, что в этом сезоне Ромен Сайсс провёл в английском чемпионате 31 встречу и отметился двумя забитыми мячами.