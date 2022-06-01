Чичарито назвал главное разочарование от «Манчестер Юнайтед»

Мексиканский форвард Хавьер Эрнандес, который известен футбольным болельщикам под прозвищем Чичарито, вспомнил о своей карьере в «Манчестер Юнайтед». Он считает, что в клубе его не ценили по достоинству.

«Мне ни разу не дали шанса сыграть в 20 матчах подряд, чтобы болельщики увидели мой истинный уровень. Но вы просто взгляните на цифры, статистика многое показывает. Я выходил в основном составе 85 раз и забил 60 мячей», - цитирует нападающего Fourfourtwo.

Чичарито защищал цвета манкунианцев с 2010 по 2015 год. В настоящий момент он играет в МЛС за «Лос-Анджелес Гэлакси».