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Чичарито назвал главное разочарование от «Манчестер Юнайтед»

01 Июня 2022 • 11:47 Комментировать

Мексиканский форвард Хавьер Эрнандес, который известен футбольным болельщикам под прозвищем Чичарито, вспомнил о своей карьере в «Манчестер Юнайтед». Он считает, что в клубе его не ценили по достоинству.

«Мне ни разу не дали шанса сыграть в 20 матчах подряд, чтобы болельщики увидели мой истинный уровень. Но вы просто взгляните на цифры, статистика многое показывает. Я выходил в основном составе 85 раз и забил 60 мячей», - цитирует нападающего Fourfourtwo.

Чичарито защищал цвета манкунианцев с 2010 по 2015 год. В настоящий момент он играет в МЛС за «Лос-Анджелес Гэлакси».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Чичарито
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