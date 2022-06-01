«Манчестер Юнайтед» хочет подписать экс-полузащитника «Баварии»

Экс-полузащитник мюнхенской «Баварии» Корентен Толиссо может перебраться на Туманный Альбион. Как сообщает таблоид The Sun, в сотрудничестве с французским игроком заинтересован «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» готовы побороться с лондонским «Арсеналом» за 27-летнего исполнителя.

В составе мюнхенского коллектива Толиссо выступал с 2017 года, он перебрался в «Баварию» из французского «Лиона». В футболке немецкого гранда Корентен провел 118 поединков, записав на свой счет 21 забитый мяч и 15 голевых передач. Вместе с мюнхенцами он выиграл 14 трофеев.