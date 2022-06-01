«Бавария» увеличила денежное предложение Мане

Сенегальский форвард «Ливерпуля» Садио Мане является приоритетной трансферной целью двух европейских грандов. По сообщениям Bild, мюнхенская «Бавария» намерена составить конкуренцию французскому «ПСЖ» в споре за звездного игрока.

Немецкий гранд уже приступил от слов к действиям и предложил африканцу контракт с годовым окладом в размере 20 миллионов евро. При этом парижская сторона готова платить Мане еще больше.

Сам же Садио больше склоняется к переходу в «Баварию», где он будет главной звездой, а в Париже «одним из многих».

Контракт сенегальца с «Ливерпулем» рассчитан еще на один год. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.