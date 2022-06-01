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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-форвард сборной Англии назвал сезон «Ливерпуля» большим разочарованием

01 Июня 2022 • 10:10 Комментировать

Именитый экс-нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер высказался по поводу результатов «Ливерпуля» в этом сезоне.

Ширер сказал в эфире радио ВВС, что болельщикам «Ливерпуля» явно должно быть очень больно из-за этого сезона, ведь их команда заняла второе место в напряженной борьбе в АПЛ, а затем ещё и проиграла в финале Лиги чемпионов. Экс-игрок отметил, что всё это можно назвать большим разочарованием.

«Несмотря на всё это, «Ливерпуль» всё равно привёз на «Энфилд» два трофея, так что подопечные Клоппа могут гордиться собой», - сказал Ширер.

Напомним, что в АПЛ титул в итоге достался «Манчестер Сити», а в финале Лиги чемпионов мерсисайдцы минимально уступили мадридскому «Реалу».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алан Ширер
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