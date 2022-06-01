Экс-форвард сборной Англии назвал сезон «Ливерпуля» большим разочарованием

Именитый экс-нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер высказался по поводу результатов «Ливерпуля» в этом сезоне.

Ширер сказал в эфире радио ВВС, что болельщикам «Ливерпуля» явно должно быть очень больно из-за этого сезона, ведь их команда заняла второе место в напряженной борьбе в АПЛ, а затем ещё и проиграла в финале Лиги чемпионов. Экс-игрок отметил, что всё это можно назвать большим разочарованием.

«Несмотря на всё это, «Ливерпуль» всё равно привёз на «Энфилд» два трофея, так что подопечные Клоппа могут гордиться собой», - сказал Ширер.

Напомним, что в АПЛ титул в итоге достался «Манчестер Сити», а в финале Лиги чемпионов мерсисайдцы минимально уступили мадридскому «Реалу».