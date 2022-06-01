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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Магуайр рассказал, как воспринимает критику в свой адрес

01 Июня 2022 • 09:26 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр рассказал журналистам о том, как воспринимает критику болельщиков в свой адрес.

Магуайр сказал, что его характер позволяет не сильно обращать внимание на жёсткую критику болельщиков, которые всегда требуют, чтобы он играл лучше, но когда дело доходит до угроз его семье, то это уже совсем другой разговор.

«Всему есть предел, ведь у меня есть семья. И я очень рад, что мои дети пока ещё не читают о подобных вещах», - сказал Гарри The Telegraph.

Напомним, что в этом сезоне Гарри Магуайр провёл в английском чемпионате 30 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
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