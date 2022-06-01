Магуайр рассказал, как воспринимает критику в свой адрес

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр рассказал журналистам о том, как воспринимает критику болельщиков в свой адрес.

Магуайр сказал, что его характер позволяет не сильно обращать внимание на жёсткую критику болельщиков, которые всегда требуют, чтобы он играл лучше, но когда дело доходит до угроз его семье, то это уже совсем другой разговор.

«Всему есть предел, ведь у меня есть семья. И я очень рад, что мои дети пока ещё не читают о подобных вещах», - сказал Гарри The Telegraph.

Напомним, что в этом сезоне Гарри Магуайр провёл в английском чемпионате 30 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.