«Тоттенхэм» хочет подписать грузинского футболиста

Грузинский голкипер Георгий Мамардашвили, правами на которого владеет испанская «Валенсия», может перебраться на Туманный Альбион. Как информирует газета Marca, в подписании игрока заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

При этом «летучие мыши» не планируют расставаться с игроком и готовы предложить ему новое трудовое соглашение, в котором будет прописана новая сумма отступных. В настоящий момент его клаузула равняется 20 миллионам евро.

В сезоне-2021/2022 Мамардашвили сыграл за испанскую команду 21 поединок, в восьми из которых отстоял на ноль.