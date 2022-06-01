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«Тоттенхэм» хочет подписать грузинского футболиста

01 Июня 2022 • 08:46 Комментировать

Грузинский голкипер Георгий Мамардашвили, правами на которого владеет испанская «Валенсия», может перебраться на Туманный Альбион. Как информирует газета Marca, в подписании игрока заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

При этом «летучие мыши» не планируют расставаться с игроком и готовы предложить ему новое трудовое соглашение, в котором будет прописана новая сумма отступных. В настоящий момент его клаузула равняется 20 миллионам евро.

В сезоне-2021/2022 Мамардашвили сыграл за испанскую команду 21 поединок, в восьми из которых отстоял на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Тоттенхэм Георгий Мамардашвили
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