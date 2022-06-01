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Лэмпарда оштрафовали за критику арбитра

01 Июня 2022 • 08:42 Комментировать

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард был оштрафован за критику арбитра Стюарта Атвелла, который обслуживал мерсисайдское дерби с «Ливерпулем».

Как сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии, тренер «ирисок» получил штраф в размере 35 тысяч евро. Напомним, что Лэмпард раскритиковал Атвелла, который в дерби с «Ливерпулем» не поставил пенальти в ворота команды Юргена Клоппа. Наставник «Эвертона» тогда заявил, что если бы подобное нарушение произошло на Салахе, то арбитр не думая указал бы на точку.

Напомним, что «Эвертон» по итогам сезона занял 16-ю строчку в турнирной таблице и сумел сохранить прописку в элитном дивизионе.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард Английская Премьер-лига
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