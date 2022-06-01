В интернете появились фотографии нового гостевого комплекта формы «Манчестер Юнайтед», в котором команда будет выступать в следующем сезоне. Снимки опубликовали журналисты Talksport.

Новый комплект экипировки состоит из белой футболки и черных шорт. Техническим партнером «красных дьяволов» является немецкая компания Adidas.

«Манчестер Юнайтед» неудачно завершил прошлый сезон английской Премьер-лиги. Команда под руководством немца Ральфа Рангника финишировала лишь на шестом месте в турнирной таблице. В новом сезоне манкунианцев будет тренировать голландец Эрик тен Хаг.