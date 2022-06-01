На Стерлинга появился ещё один претендент среди топ-клубов

«Бавария» пополнила число клубов, претендующих на подписание вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

27-летний англичанин до сих пор не договорился с «Манчестер Сити» о новом контракте, а действующее соглашение истекает через год. Эти обстоятельства уже привлекли к Стерлингу внимание со стороны других клубов: как сообщалось ранее, за ситуацией следят мадридский «Реал» и лондонский «Челси». Согласно The Sun, «Бавария» тоже участвует в гонке. Звезда сборной Англии рассматривается мюнхенцами в качестве потенциальной замены игрокам атаки, которые могут покинуть клуб.

Рахим Стерлинг записал на свой счёт 17 голов и 9 голевых передач в 47 играх за «Манчестер Сити» в завершившейся кампании.