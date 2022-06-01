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Милинкович-Савич сделал выбор между «МЮ», «ПСЖ» и «Ювентусом»

01 Июня 2022 • 02:09 Комментировать

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры.

Английский «Манчестер Юнайтед» и французский «ПСЖ» заинтересованы в покупке 27-летнего серба, однако игрок предпочёл бы остаться в Серии А, сменив «Лацио» на туринский «Ювентус», информирует издание Calciomercato.

Ранее в прессе сообщалось о нежелании римского клуба расставаться со своим ведущим футболистом, несмотря на большой интерес к нему со стороны европейских грандов.

Сергей Милинкович-Савич сыграл 47 матчей за «Лацио» в завершившемся сезоне, став автором 11 голов и 12 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Манчестер Юнайтед ПСЖ Сергей Милинкович-Савич
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