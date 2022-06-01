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Гендиректор «Интера» рассказал, почему Перишич ушёл в «Тоттенхэм»

01 Июня 2022 • 00:49 Комментировать

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал уход Ивана Перишича в «Тоттенхэм».

Руководство «нерадзурри» надеялось сохранить хорвата в своих рядах, но тот предпочёл воссоединиться с Антонио Конте в Лондоне. Переход состоялся на правах свободного агента.

«Нам очень жаль, но он хотел поиграть в Английской премьер-лиге. Мы не могли предложить ему более выгодные условия. Мы уважаем выбор Ивана и говорим ему спасибо. Теперь нам необходимо найти подходящую замену, но в любом случае у нас уже есть Робин Госенс», – заявил Маротта, которого цитирует журналист Альфредо Педулла.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Джузеппе Маротта Иван Перишич
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