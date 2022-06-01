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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лукаку провёл «позитивную» встречу с «Интером»

01 Июня 2022 • 00:03 Комментировать

Представитель нападающего «Челси» Ромелу Лукаку сегодня встретился с руководством «Интера».

Стороны обсудили потенциальное возвращение бельгийца в «Интер» на правах аренды с возможностью последующего выкупа. Согласно сведениям авторитетного инсайдера Николо Скиры, встреча прошла в позитивном ключе, но носила лишь ознакомительный характер, поскольку в данном вопросе всё будет зависеть от запросов «Челси». Сам Лукаку при этом хотел бы осуществить переход и готов пойти на значительное сокращение заработной платы.

Напомним, что 29-летний форвард сборной Бельгии оказался в «Челси» прошлым летом, перебравшись из «Интера» за 113 млн евро. В 44 матчах за лондонцев Лукаку забил лишь 15 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку
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