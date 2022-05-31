«Манчестер Юнайтед» готовит 80 млн: Нуньес хочет поработать с тен Хагом

«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах по приобретению нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

22-летний уругваец, на которого претендуют многочисленные гранды европейского футбола, готов стать «красным дьяволом», сообщает издание Mirror. «Манчестер Юнайтед» в свою очередь удалось достичь прогресса в переговорах с «Бенфикой», которая запрашивает за молодого голеодора порядка 80 млн евро.

Дарвин Нуньес поразил ворота соперников 34 раза в 41 поединке завершившегося сезона за «Бенфику». Форвард сборной Уругвая помог лиссабонцам добраться да 1/4 финала Лиги чемпионов, забив 6 голов в 10 поединках самого престижного еврокубка.