Защитник «ПСЖ» и сборной Франции не горит желанием переходить в «Челси»

Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе надеется продолжить выступления в парижском клубе.

«Челси» планирует укрепить центр обороны после ухода Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена, а 26-летний француз – одна из главных целей лондонцев в предстоящее трансферное окно. Однако, как информирует журналист Адриен Гренье, Кимпембе не слишком заинтересован в переходе: он не покинет «ПСЖ», если его об этом не попросит сам клуб, что вряд ли может произойти в ближайшее время.

Преснел Кимпембе сыграл 41 матч за парижан в завершившемся сезоне, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.