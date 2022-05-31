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Защитник «ПСЖ» и сборной Франции не горит желанием переходить в «Челси»

31 Мая 2022 • 22:47 Комментировать

Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе надеется продолжить выступления в парижском клубе.

«Челси» планирует укрепить центр обороны после ухода Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена, а 26-летний француз – одна из главных целей лондонцев в предстоящее трансферное окно. Однако, как информирует журналист Адриен Гренье, Кимпембе не слишком заинтересован в переходе: он не покинет «ПСЖ», если его об этом не попросит сам клуб, что вряд ли может произойти в ближайшее время.

Преснел Кимпембе сыграл 41 матч за парижан в завершившемся сезоне, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Преснел Кимпембе
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