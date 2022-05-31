«Барселона» возглавляет список клубов с самой высокой задолженностью, «Реал» – шестой

По данным источника, «Барселона» ожидаемо лидирует в списке европейских клубов с самыми крупными долгами.

1,35 млрд евро – таков долг каталонского гранда. Второе место за итальянским «Ювентусом» – 900 млн, третьим стал английский «Тоттенхэм» – 826 млн, сообщает Football Transfers со ссылкой на Deloitte.

Следом за тройкой «лидеров» располагаются сразу два миланских клуба – «Интер» (702 млн) и «Милан» (666 млн), далее следует действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал» (662 млн). В десятке также оказались лондонский «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».