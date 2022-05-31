Месси и Роналду уступили лидерство по количеству голов с 2014 года

Лионель Месси и Криштиану Роналду больше не возглавляют список лучших бомбардиров Европы последних лет.

Согласно данным Opta, Роберт Левандовски записал на свой счёт 344 забитых мяча во всех турнирах с момента своего перехода в «Баварию» в июле 2014 года – это лучший показатель за данный период среди всех футболистов, выступающих в клубах пяти сильнейших европейских чемпионатов.

Второй результат у экс-игрока «Барселоны», ныне выступающего во Франции за «ПСЖ», – Лионеля Месси (329 голов). Замыкает тройку главных европейских голеодоров современности нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (323), в прошлом игравший за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».