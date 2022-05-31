Мане – один из двух игроков, забивших 10 и более голов в последних 8 сезонах АПЛ кряду

Английский футбол может многое потерять с уходом Садио Мане из «Ливерпуля».

Сенегальский нападающий, в прошлом также защищавший цвета «Саутгемптона», забивал не менее десяти голов в Премьер-лиге в каждом из восьми сезонов после приезда в Англию. Согласно данным Opta, только Гарри Кейн («Тоттенхэм») может похвастаться аналогичным бомбардирским достижением за тот же период.

В общей сложности Садио Мане поразил чужие ворота 111 раз в 263 поединках Английской премьер-лиги. Самым результативным для него стал сезон 2018/19 – 22 забитых мяча в 36 матчах.

В прошедшем сезоне Мане отметился 16 голами в 34 встречах.