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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мане – один из двух игроков, забивших 10 и более голов в последних 8 сезонах АПЛ кряду

31 Мая 2022 • 20:23 Комментировать

Английский футбол может многое потерять с уходом Садио Мане из «Ливерпуля».

Сенегальский нападающий, в прошлом также защищавший цвета «Саутгемптона», забивал не менее десяти голов в Премьер-лиге в каждом из восьми сезонов после приезда в Англию. Согласно данным Opta, только Гарри Кейн («Тоттенхэм») может похвастаться аналогичным бомбардирским достижением за тот же период.

В общей сложности Садио Мане поразил чужие ворота 111 раз в 263 поединках Английской премьер-лиги. Самым результативным для него стал сезон 2018/19 – 22 забитых мяча в 36 матчах.

В прошедшем сезоне Мане отметился 16 голами в 34 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Саутгемптон Апл Садио Мане Гарри Кейн
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