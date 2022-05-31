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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лидсу» нужен защитник из Австрии

31 Мая 2022 • 20:20 Комментировать

Защитник «Зальцбурга» Расмус Кристенсен попал в сферу интересов «Лидса», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, английский клуб подготовил стартовое предложение по приобретению правого латераля. Личные условия не являются проблемой, для «Лидса» игрок является главной целью на своей позиции.

Кристенсен перешёл в австрийский клуб в 2019 году из «Аякса» за пять млн евро. Его контракт рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне 24-летний датчанин провёл за «быков» 44 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал восемь результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Зальцбург Расмус Кристенсен
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