«Ливерпуль» готов летом отпустить Минамино

Полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино летом может сменить клубную прописку. По сообщениям журналиста издания Goal Нила Джонса, игрок недоволен количеством игрового времени и хочет перебраться в другую команду.

Напомним, что Минамино перебрался в «Ливерпуль» зимой 2020 года из австрийского «Зальцбурга» за 8 миллионов евро. За игрока была заплачена маленькая сумма из-за того, что у него скоро истекал контракт с «Зальцбургом».

Ранее Минамино провёл вторую половину сезона 2020/21 на правах аренды за «Саутгемптон», где отметился двумя голами. Прошлую кампанию в составе «Ливерпуля» японец закончил с тремя забитыми мячами.