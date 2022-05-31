Данджума: «Мне сказали, что «Ливерпуль» пристально следит за мной»

Нападающий «Вильярреала» Арно Данджума летом может оказаться в «Ливерпуле». В интервью Sport Witness нидерландец рассказал, что мерсисайдский клуб пристально следил за ним в последнем сезоне.

«На протяжении всего сезона я не хочу отвлекаться на лишние вещи, но сейчас я могу признаться. Мне сказали, что за мной пристально следит «Ливерпуль». Я никогда не лгу. Возможно, это недостаток. Но если ко мне с предложением придёт клуб с большими амбициями, то я определённо должен рассмотреть возможность», – сказал Данджума.

Напомним, что Данджума ранее успел поиграть в Англии в Чемпионшипе и АПЛ за «Борнмут».