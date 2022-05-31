Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Данджума: «Мне сказали, что «Ливерпуль» пристально следит за мной»

31 Мая 2022 • 19:15 Комментировать

Нападающий «Вильярреала» Арно Данджума летом может оказаться в «Ливерпуле». В интервью Sport Witness нидерландец рассказал, что мерсисайдский клуб пристально следил за ним в последнем сезоне.

«На протяжении всего сезона я не хочу отвлекаться на лишние вещи, но сейчас я могу признаться. Мне сказали, что за мной пристально следит «Ливерпуль». Я никогда не лгу. Возможно, это недостаток. Но если ко мне с предложением придёт клуб с большими амбициями, то я определённо должен рассмотреть возможность», – сказал Данджума.

Напомним, что Данджума ранее успел поиграть в Англии в Чемпионшипе и АПЛ за «Борнмут».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал Арно Данджума
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Мая
20:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может переманить одного из лидеров «Челси»
20:34 · Англия. Премьер-лига
Месси и Роналду уступили лидерство по количеству голов с 2014 года
20:23 · Англия. Премьер-лига
Мане – один из двух игроков, забивших 10 и более голов в последних 8 сезонах АПЛ кряду
20:20 · Англия. Премьер-лига
«Лидсу» нужен защитник из Австрии
19:25 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов летом отпустить Минамино
19:15 · Англия. Премьер-лига
Данджума: «Мне сказали, что «Ливерпуль» пристально следит за мной»
18:51 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» хочет приобрести Данджуму
18:46 · Англия. Премьер-лига
«Рома» интересуется Дугласом Луисом из «Астон Виллы»
18:42 · Англия. Премьер-лига
«Реал» обозначил интерес к Стерлингу
18:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» уведомил Аке и Зинченко, что они могут покинуть команду 1
18:32 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» – приоритетный вариант для Рафиньи, но сделка далека от завершения
17:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» провёл позитивные переговоры с агентом Кулибали
17:47 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» готов заплатить за Кейта 50 миллионов евро
17:37 · Англия. Премьер-лига
Тимбер: «Конечно, я могу прогрессировать в «Аяксе», но я могу делать это и в других клубах»
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» активно работает над трансфером Тилеманса
Все новости
Рекомендуем