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«Рома» интересуется Дугласом Луисом из «Астон Виллы»

31 Мая 2022 • 18:46 Комментировать

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис стал главной трансферной целью «Ромы» на летнее окно. Сообщается, что в переходе бразильца заинтересован лично главный тренер «волков» Жозе Моуринью.

По информации от Football Italia, португалец видит в Луисе идеального кандидата на усиление полузащиты. 24-летним бразильцем ранее также активно интересовались лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Напомним, что ранее «Астон Вилла» на правах свободного агента подписала хавбека Бубакара Камара, который пришёл из «Марселя». Возможно, француз прибыл на замену Луису, который должен покинуть клуб летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Астон Вилла Дуглас Луис
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