«Реал» обозначил интерес к Стерлингу

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг летом может продолжить карьеру в мадридском «Реале». Согласно данным от журналиста Пола Хёрста, «сливочные» заинтересованы в подписании англичанина, у которого через год заканчивается контракт с «горожанами».

Отмечается, что в ближайшие дни Стерлинг встретится с представителями «Манчестер Сити», где обсудит своё дальнейшее будущее в клубе. На данный момент «горожане» не могут предложить футболисту требуемую зарплату.

Ранее сообщалось, что в услугах Стерлинга также заинтересован лондонский «Челси». Также ходили слухи насчёт «Арсенала» и «Тоттенхэма».