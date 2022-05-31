«Барселона» – приоритетный вариант для Рафиньи, но сделка далека от завершения

Трансфер полузащитника «Лидса» Рафиньи Диаса в каталонскую «Барселону» может затянуться. По информации от Фабрицио Романо, для бразильца «сине-гранатовые» являются приоритетным вариантом для продолжения карьеры, но сделка ещё далека от завершения.

«Лидс» будет требовать за своего полузащитника 55 миллионов евро. Теперь «Барселоне» предстоит решить, стоит ли им приобретать игрока в сложный для клуба финансовый период.

Отмечается, что в гонку за Рафинью в ближайшее время включатся ещё несколько клубов. Ранее в игроке были заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которым нужен игрок на правый фланг атаки.