Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» – приоритетный вариант для Рафиньи, но сделка далека от завершения

31 Мая 2022 • 18:32 Комментировать

Трансфер полузащитника «Лидса» Рафиньи Диаса в каталонскую «Барселону» может затянуться. По информации от Фабрицио Романо, для бразильца «сине-гранатовые» являются приоритетным вариантом для продолжения карьеры, но сделка ещё далека от завершения.

«Лидс» будет требовать за своего полузащитника 55 миллионов евро. Теперь «Барселоне» предстоит решить, стоит ли им приобретать игрока в сложный для клуба финансовый период.

Отмечается, что в гонку за Рафинью в ближайшее время включатся ещё несколько клубов. Ранее в игроке были заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которым нужен игрок на правый фланг атаки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Барселона Рафинья Диас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Мая
18:51 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» хочет приобрести Данджуму
18:46 · Англия. Премьер-лига
«Рома» интересуется Дугласом Луисом из «Астон Виллы»
18:42 · Англия. Премьер-лига
«Реал» обозначил интерес к Стерлингу
18:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» уведомил Аке и Зинченко, что они могут покинуть команду
18:32 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» – приоритетный вариант для Рафиньи, но сделка далека от завершения
17:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» провёл позитивные переговоры с агентом Кулибали
17:47 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» готов заплатить за Кейта 50 миллионов евро
17:37 · Англия. Премьер-лига
Тимбер: «Конечно, я могу прогрессировать в «Аяксе», но я могу делать это и в других клубах»
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» активно работает над трансфером Тилеманса
17:09 · Россия. Премьер-лига
Селюк рассказал о сорвавшемся переходе Видича в «Шахтёр»
16:52 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Барселоны» Хави провёл переговоры с Невешем
16:50 · Англия. Премьер-лига
Дембеле задержал решение по своему будущему, так как ждал снятия санкций с «Челси»
16:44 · Англия. Премьер-лига
Перишич подписал с «Тоттенхэмом» двухлетний контракт
16:40 · Англия. Премьер-лига
Демирал может отклонить предложение «Аталанты» и перебраться в АПЛ
16:35 · Англия. Премьер-лига
Пато – об аренде в «Челси»: «Если бы знал, что всё так сложится, не переходил бы»
Все новости
Рекомендуем